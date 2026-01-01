Mo: Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Israele ha approvato il divieto di accesso alla Striscia di Gaza per 37 organizzazioni internazionali che non avrebbero fornito gli elenchi dei propri dipendenti, come richiesto da una nuova normativa. Secondo il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta contr...

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) – Israele ha approvato il divieto di accesso alla Striscia di Gaza per 37 organizzazioni internazionali che non avrebbero fornito gli elenchi dei propri dipendenti, come richiesto da una nuova normativa. Secondo il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta contro l'Antisemitismo, "le licenze saranno sospese per le organizzazioni che non hanno rispettato gli standard di sicurezza richiesti".