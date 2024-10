Mo: Israele ordina evacuazione immediata Libano orientale**

Tel Aviv, 30 ott. (Adnkronos) – Israele ha ordinato ai residenti delle città di Baalbek , Ain bourday e Durous nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, di evacuare "immediatamente" le città prima di iniziare a bombardare quelle che ha dichiarato essere strutture di Hezbollah. Si tratta del primo ordine di evacuazione emesso per la valle della Bekaa e Baalbek in particolare, una città famosa per le sue antiche rovine, designata come sito patrimonio mondiale dell'Unesco. In precedenza, gli ordini di evacuazione erano limitati al Libano meridionale e ai sobborghi meridionali di Beirut.

Il sindaco di Baalbek, Moustafa al-Chall , ha affermato che l'ordine di evacuazione ha spinto molte famiglie a fuggire dalla città. "Un avvertimento di questo tipo spaventa naturalmente molte persone, molte se ne vanno. È naturale che molte persone che non hanno alcun legame con nessun partito o con la guerra, i normali cittadini, se ne vadano", ha detto al-Chall, aggiungendo che circa metà della popolazione della città se n'era già andata dopo che Israele aveva iniziato un'intensa campagna aerea in tutto il Libano il 23 settembre.

Gli ordini di evacuazione israeliani sono iniziati in aree specifiche, prima di estendersi e includere intere regioni o città. Oltre un quarto del Paese è sotto ordini di evacuazione israeliani secondo l'Onu , con lo sfollamento di oltre 1,2 milioni di persone. Gli ordini di evacuazione sono stati criticati da Amnesty International, che ha affermato che erano spesso "inadeguati" e sembravano concepiti per provocare uno sfollamento di massa. Il gruppo per i diritti umani ha aggiunto che anche se fosse stato emesso un ordine di evacuazione, i civili in quell'area non sarebbero diventati un obiettivo militare legittimo.