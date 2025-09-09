Mo: Magi, 'attacco a Flotilla è atto di terrorismo, Italia chieda conto a Tunisia'

Mo: Magi, 'attacco a Flotilla è atto di terrorismo, Italia chieda...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Una nave che fa parte della Global Sumud flotilla è stata attaccata questa notte mentre si trovava a largo della Tunisia da un drone che ha causato un incendio a bordo. Un autentico atto di terrorismo, su cui va fatta piena luce da parte delle autorità internazionali, contro l’equipaggio di una imbarcazione che sta svolgendo una missione umanitaria, una azione nonviolenta di disobbedienza civile per portare aiuti al popolo palestinese”.

Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Il governo Meloni, che con Tunisi ha un patto di ferro, dovrebbe chiedere conto dell’attacco a Flotilla direttamente a Saied e chiarire le responsabilità di questo attentato”, aggiunge Magi.