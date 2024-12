Mo: Maiorino (M5s), 'per Meloni è problema se Cpi interrompe mattanza Gaza'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Meloni ha usato un inusuale e contorto giuridichese per dire che la Corte penale internazionale dell’Aja ha sbagliato a emettere oggi un mandato di cattura per Netanyahu e non al termine di questa mattanza in atto a Gaza. Non pensa Meloni che la Cpi si sia esp...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Meloni ha usato un inusuale e contorto giuridichese per dire che la Corte penale internazionale dell’Aja ha sbagliato a emettere oggi un mandato di cattura per Netanyahu e non al termine di questa mattanza in atto a Gaza. Non pensa Meloni che la Cpi si sia espressa adesso e non alla fine del conflitto proprio per evitare che vengano sterminati tutti i palestinesi? Invece il problema per Meloni è che, se la Corte si esprime oggi, non possiamo invitare Netanyahu. Dove, a pranzo? La presidente del consiglio non si è mai espressa in maniera chiara contro il criminale di guerra Netanyahu”. Lo ha dichiarato la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s al Senato, intervenendo in aula sulle comunicazioni della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo.