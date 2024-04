Mo: Malan, 'da Fdi condanna, governo Meloni lavora per pace e protezione civili'

Mo: Malan, 'da Fdi condanna, governo Meloni lavora per pace e protezione...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia si unisce alla condanna degli attacchi iraniani e sostiene totalmente l’azione del governo e del presidente Meloni, che fin dall’aggressione di Hamas Israele hanno lavorato e lavorano per la pace, per proteggere tutti i civili e per evitare un ulteriore destabilizzazione del Medioriente”. Lo scrive su twitter il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.