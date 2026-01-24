Home > Flash news > Mo: Manzi (Pd), 'solidarietà a Gori, no clima odio e intolleranza...

Mo: Manzi (Pd), 'solidarietà a Gori, no clima odio e intolleranza'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgio Gori per il grave atto di violenza subito. Impedire a qualcuno di parlare non è mai civile né democratico. Serve respingere con fermezza questo clima di odio e ogni forma di intolleranza. La politica deve alzare le difese&r...

di Pubblicato il

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Solidarietà a Giorgio Gori per il grave atto di violenza subito. Impedire a qualcuno di parlare non è mai civile né democratico. Serve respingere con fermezza questo clima di odio e ogni forma di intolleranza. La politica deve alzare le difese”. Lo scrive su X Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Pd.