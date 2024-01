Mo: Mattarella, 'sogno pace appare lontano ma resta orizzonte riscatto'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Siamo convinti che i giacimenti di odio siano stati ingigantiti da parole e atti spietati, persino blasfemi. Il sogno di una pace, sancita dal reciproco riconoscimento e rispetto delle tre religioni monoteiste figlie di Abramo, appare lontano -forse come non è...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Siamo convinti che i giacimenti di odio siano stati ingigantiti da parole e atti spietati, persino blasfemi. Il sogno di una pace, sancita dal reciproco riconoscimento e rispetto delle tre religioni monoteiste figlie di Abramo, appare lontano -forse come non è mai stato in tempi recenti- ma resta l’orizzonte di un riscatto di questa parte del mondo, e non soltanto di questa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria.