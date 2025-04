Mo: Mauri (Pd), 'agenti con simboli estrema destra? Piantedosi chiarisca'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Le immagini circolate in queste ore, che ritraggono un agente in servizio durante la manifestazione pro Palestina di sabato scorso a Milano con indosso capi d’abbigliamento riportanti simboli riconducibili a gruppi dell’estrema destra, destano profonda p...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Le immagini circolate in queste ore, che ritraggono un agente in servizio durante la manifestazione pro Palestina di sabato scorso a Milano con indosso capi d’abbigliamento riportanti simboli riconducibili a gruppi dell’estrema destra, destano profonda preoccupazione. Com’è possibile che appartenenti alle forze dell’ordine si presentino in servizio con abiti che richiamano ideologie neonaziste?". Lo dichiara in una nota Matteo Mauri, deputato del Partito Democratico e responsabile nazionale Sicurezza del Pd.

"È un fatto gravissimo che non può essere sottovalutato dal Ministro dell’Interno Piantedosi e su cui si deve arrivare a chiarire ogni aspetto dell'accaduto e assumendo, se necessario, i provvedimenti del caso. Fa rabbrividire dover vedere certi simboli di organizzazioni ultra-nazionaliste sotto la scritta 'Polizia' che campeggia sul casco d'ordinanza. Soprattutto perchè ci si aspetta dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine – per il ruolo importante e delicatissimo che ricoprono – una condotta sempre al di sopra di ogni sospetto di parte".

"Chiediamo perciò con forza che il Ministro Piantedosi riferisca in tempi rapidissimi di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica sull'esito dell'istruttoria interna che la Polizia di Stato sta certamente conducendo".