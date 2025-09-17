Mo: media, 'Giappone non riconoscerà Stato palestinese per salvaguardare relazioni con Usa'

Tokyo, 17 set. (Adnkronos) - Per ora il Giappone non riconoscerà uno Stato palestinese, probabilmente per mantenere le relazioni con gli Stati Uniti ed evitare un irrigidimento dell'atteggiamento di Israele. Lo ha riferito il quotidiano Asahi, citando fonti governative. Il primo ministro...

Tokyo, 17 set. (Adnkronos) – Per ora il Giappone non riconoscerà uno Stato palestinese, probabilmente per mantenere le relazioni con gli Stati Uniti ed evitare un irrigidimento dell'atteggiamento di Israele. Lo ha riferito il quotidiano Asahi, citando fonti governative. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba salterà l'incontro del 22 settembre sulla soluzione dei due Stati tra Israele e i palestinesi durante la riunione delle Nazioni Unite a New York, ha affermato il giornale giapponese.

Gli Stati Uniti avevano spinto il Giappone a rinunciare al riconoscimento di uno Stato palestinese attraverso diversi canali diplomatici, mentre il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot aveva fortemente sollecitato la sua controparte giapponese a riconoscerlo, ha riferito la scorsa settimana l'agenzia di stampa Kyodo.

Il ministro degli Esteri Takeshi Iwaya ha dichiarato ieri in una conferenza stampa che il Giappone sta conducendo una "valutazione completa, che comprende tempi e modalità appropriate, della questione del riconoscimento dello Stato palestinese".