Mo: media libanesi, 'raid israeliano nel sud del Libano'

Beirut, 30 nov. (Adnkronos) - I media libanesi riferiscono di un attacco aereo israeliano alla periferia del villaggio di Baisariyeh, nel Libano meridionale, a sud di Sidone. L'attacco avviene nel corso del cessate il fuoco in atto tra Israele e Hezbollah. L'Idf, che ha dichiarato di far r...

Beirut, 30 nov. (Adnkronos) – I media libanesi riferiscono di un attacco aereo israeliano alla periferia del villaggio di Baisariyeh, nel Libano meridionale, a sud di Sidone. L'attacco avviene nel corso del cessate il fuoco in atto tra Israele e Hezbollah. L'Idf, che ha dichiarato di far rispettare "con il fuoco" qualsiasi violazione dell'accordo da parte di Hezbollah, non ha commentato.