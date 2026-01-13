Londra, 13 gen. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer farà parte del Consiglio di Pace che gestirà temporaneamente la Striscia di Gaza sotto la guida del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta il quotidiano britannico The Times, secondo cui Starmer dovrebbe rispondere positivamente alla proposta. Un alto funzionario britannico ha dichiarato al quotidiano che la prima riunione dovrebbe svolgersi la prossima settimana a margine del World Economic Forum in Svizzera.
Mo: media, 'Starmer in Board of peace che gestirà temporaneamente la Striscia'
