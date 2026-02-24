Mo: media, 'terminato incontro tra Witkoff, Netanyahu responsabili sicurezza Israele'

Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos) - Si è concluso l'incontro tra l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i responsabili della sicurezza dello Stato ebraico. Lo riferiscono i media israeliani, aggiungendo che all'incontro, dura...

Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos) – Si è concluso l'incontro tra l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i responsabili della sicurezza dello Stato ebraico. Lo riferiscono i media israeliani, aggiungendo che all'incontro, durato circa tre ore e mezza, hanno partecipato anche del ministro della Difesa Israel Katz, del Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, il direttore del Mossad David Barnea e altri alti alti funzionari di Israele.