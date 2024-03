Mo: Meloni, 'già trasferiti 20mln per i civili a Gaza, oggi stanziate ulteriori risorse'**

Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sul ripristino dei fondi all'Unrwa sospesi. Finchè non sarà stata fatta piena luce su dove finiscono le risorse credo non si debba fare questo errore, che non vuole dire non occuparsi dei civili di Gaza perchè non &eg...

Roma, 20 mar (Adnkronos) – "Non sono d'accordo sul ripristino dei fondi all'Unrwa sospesi. Finchè non sarà stata fatta piena luce su dove finiscono le risorse credo non si debba fare questo errore, che non vuole dire non occuparsi dei civili di Gaza perchè non è vero che non operano altre realtà a Gaza. Abbiamo trasferito 20mln di euro alle altre organizzazioni, Croce rossa e Mezza luna rossa e oggi stiamo per stanziare ulteriori risorse sul progetto Food for Gaza". Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera.