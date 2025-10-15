Home > Flash news > Mo: ministero Salute Gaza, '9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in u...

Mo: ministero Salute Gaza, '9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in ultime 24 ore'

default featured image 3 1200x900

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite nell'ultimo giorno di operazioni delle Idf nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dallo scoppio della guerra, nella Striscia sono sta...

di Pubblicato il

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) – Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite nell'ultimo giorno di operazioni delle Idf nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dallo scoppio della guerra, nella Striscia sono state uccise 67.938 persone e 170.169 sono rimaste ferite.