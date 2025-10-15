Mo: ministero Salute Gaza, '9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in ultime 24 ore'

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite nell'ultimo giorno di operazioni delle Idf nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dallo scoppio della guerra, nella Striscia sono sta...

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) – Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite nell'ultimo giorno di operazioni delle Idf nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dallo scoppio della guerra, nella Striscia sono state uccise 67.938 persone e 170.169 sono rimaste ferite.