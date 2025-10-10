Mo: ministero Salute Gaza, 'almeno 17 uccisi e 71 feriti dall'Idf nell'ultimo giorno'

Gaza, 10 ott. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore almeno 17 palestinesi sono stati uccisi e 71 feriti negli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia, gestito da Hamas, secondo i cui dati la guerra di Israele contro Gaza ha causato la morte di 67.211 persone e i...