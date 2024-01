Mo: oltre 40 morti e feriti in bombardamento israeliano nel centro di Gaza

Gaza, 10 gen. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno bombardato una casa adiacente all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah, nel centro di Gaza, in un’area che l’esercito israeliano aveva definito "sicura". L’attacco ha provocato più di 40 morti e feriti, si legge in un comunicato del governo di Gaza, "il che conferma che non esiste un posto sicuro nella Striscia, come invece sostiene Israele".

"Questa è una continuazione degli inganni e delle invenzioni da parte dell'esercito di occupazione israeliano per fuorviare l'opinione pubblica", ha aggiunto l'ufficio stampa. "Condanniamo con la massima fermezza i massacri e i crimini dell'occupante contro il popolo palestinese e chiediamo al mondo intero di fermare la guerra genocida condotta contro i civili".