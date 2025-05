Mo: parlamentari M5S a Rafah, Ascari 'quadro apocalittico a Gaza'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "I giornalisti di Gaza ci hanno parlato di un quadro apocalittico, di uno sterminio continuo". Lo dice in un video la deputata Stefania Ascari, oggi in missione a Rafah con i parlamentari pentastellati Dario Carotenuto, Carmen Di Lauro, Arnaldo Lomuti, Valentina...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "I giornalisti di Gaza ci hanno parlato di un quadro apocalittico, di uno sterminio continuo". Lo dice in un video la deputata Stefania Ascari, oggi in missione a Rafah con i parlamentari pentastellati Dario Carotenuto, Carmen Di Lauro, Arnaldo Lomuti, Valentina Barzotti e l’eurodeputato Danilo Della Valle. Scopo della missione, testimoniare i crimini di guerra commessi da Netanyahu nella striscia di Gaza, a partire dal blocco totale degli aiuti umanitari che prosegue dallo scorso 2 marzo.

"Nella striscia di Gaza -prosegue Ascari- non arrivano cibo, acqua e aiuti da tre mesi. Il mondo, compreso il governo italiano, si volta dall'altra parte e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'altro giorno non si è nemmeno alzata in aula, alla Camera, per dare solidarietà alle oltre 60mila vittime soprattutto donne e bambini sterminate dal genocidio messo in atto da Israele".