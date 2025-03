Mo: Picierno incontra Idsf, deputati dem 'lobby israeliana incompatibile con noi'

Roma, 28 mar (Adnkronos) - "Abbiamo appreso dalla stampa italiana e internazionale che l’organizzazione Idsf (Israel Defense and Security Forum ) che propugna apertamente le ragioni dei coloni in Cisgiordania, i crimini contro l’umanità perpetrati a Gaza e nega esplicitamente...

Roma, 28 mar (Adnkronos) – "Abbiamo appreso dalla stampa italiana e internazionale che l’organizzazione Idsf (Israel Defense and Security Forum ) che propugna apertamente le ragioni dei coloni in Cisgiordania, i crimini contro l’umanità perpetrati a Gaza e nega esplicitamente la soluzione di due popoli due Stati ha incontrato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il commissario alla Difesa e allo spazio della commissione Europea Kubilius ed altri numerosi esponenti politici del Pe (…). Chiediamo agli esponenti politici che hanno coltivato relazioni politiche con questo think tank di estrema destra di prendere apertamente le distanze da questi ed altri attori che nel campo israeliano stanno sabotando ogni soluzione politica al conflitto". A spiegarlo sono i deputati del Pd dell'Intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina.

Si tratta dei deputati dem Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Susanna Camusso, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Andrea Orlando, Rachele Scarpa, Arturo Scotto, Nico Stumpo e Stefano Vaccari, che spiegano tra le altre cose: "Riteniamo incompatibili con i valori dell’Ue la permanenza di un’organizzazione come questa nel registro delle lobby accreditate presso il parlamento di Bruxelles. E altrettanto riteniamo incompatibile con le politiche del Pd intrattenere qualsiasi relazione con simili realtà. Sono organizzazioni contrarie all’obiettivo da sempre sostenuto da innumerevoli risoluzioni delle Nazioni unite e al rispetto del diritto internazionale".

All''incontro con Idsf, la stessa Picierno ha dedicato un lungo post sui social proprio per respingere ogni tipo di accusa, parlando tra le altre cose di "tentativo di mostrificazione della sottoscritta che avviene per conto terzi".

(Adnkronos) – Spiega tra l'altro l'esponente del Pd: "Ciascuno ha esposto le proprie opinioni e l’incontro è terminato con una foto di rito. Nessuna volontà di tenerlo nascosto. Nessun meeting carbonaro. Solo il legittimo esercizio delle mie funzioni parlamentari e nessun favore o cambio di posizione rispetto a quello che ho sempre pensato. Un incontro che, come sempre, la mia segreteria ha provveduto a rendicontare nei registri di pubblica trasparenza e che, non solo non ha spostato di un centimetro la mia posizione, ma che ha consolidato l’opinione su quanto ci sia bisogno di una svolta progressista nella società israeliana".

"Non ho mai avuto padroni o padrini, posso incontrare chi non la pensa come me e argomentare che lo Stato di diritto è un valore universale; la mia coerenza mi consente di condannare la destra criminale di Netanyahu e di lottare contro l’antisemitismo sistemico nella nostre società; il mio impegno per la libertà dei popoli e per la democrazia mi permette di incontrare Idfs e di chiedere di riflettere su quanto la crudeltà della guerra stia trascinando Israele dalla parte sbagliata della storia", scrive tra le altre cose Picierno.

"So bene che tutto questo è difficile da comprendere per chi è abituato a leggere il mondo attraverso il cappio, il tifo da balconata ed è è l’ideatore delle “agenzie del risentimento” e non mi illudo che chi deride la resistenza ucraina possa capire questo ragionamento. L’esercizio della democrazia richiede tanta pazienza, forza e coraggio", sottolinea ancora Picierno.