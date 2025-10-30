Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Il Partito liberaldemocratico rende noto di aver aderito alla manifestazione nazionale dal titolo 'Per la nostra libertà, a testa alta con gli Ebrei', che si terrà oggi, 30 ottobre, in Piazza Santi Apostoli, a Roma. "Tutti in piazza oggi per tornare liberi di parlare, di pensare, di mostrare chi siamo", questo l'invito rivolto dal Pld ai simpatizzanti.
Home > Flash news > Mo: Pld oggi a manifestazione 'a testa alta con gli Ebrei'
Mo: Pld oggi a manifestazione 'a testa alta con gli Ebrei'
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Il Partito liberaldemocratico rende noto di aver aderito alla manifestazione nazionale dal titolo 'Per la nostra libertà, a testa alta con gli Ebrei', che si terrà oggi, 30 ottobre, in Piazza Santi Apostoli, a Roma. "Tutti in piazza oggi per t...