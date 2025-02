Mo: presidente knesset, 'annessione Cisgiordania unica via per pace'

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Knesset Amir Ohana chiede l'annessione della Cisgiordania durante una visita nella parte settentrionale del territorio e afferma che gli insediamenti sono l'unico modo per Israele di raggiungere la pace. "Il 7 ottobre non sono stati assassinati solo cittadini israeliani, ma anche l'idea che è stata erroneamente chiamata 'soluzione dei due Stati'", afferma Ohana, membro del partito Likud.

"Queste parti bibliche, originali, della nostra terra, che nella Bibbia raccontano la storia del nostro popolo, sono destinate a noi, al popolo di Israele, devono essere nel territorio dello Stato di Israele, sotto la proprietà di Israele, sotto la piena sovranità israeliana, e penso che oggi questa cosa sia più chiara che mai".

Il presidente della Knesset descrive gli insediamenti israeliani in Cisgiordania non solo come "un non ostacolo alla pace", ma piuttosto "il nostro unico e solo modo, per il popolo di Israele, dello Stato di Israele, di giungere alla pace". Ohana elogia anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver proposto idee "fuori dagli schemi" e lo descrive come "il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca".