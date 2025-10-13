Mo: Procaccini, 'gioia per liberazione ostaggi, ora stabilità per intera regione'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "La liberazione degli ostaggi israeliani ci riempie di gioia. E’ il frutto del lavoro diplomatico portato avanti dal presidente Donald Trump, con il fondamentale coinvolgimento di alcuni Stati arabi. Anche l’Italia ha svolto un ruolo costruttivo in questo delicato processo, favorendo il dialogo e la mediazione tra le parti".

Così l’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

"La firma degli accordi oggi a Sharm el-Sheikh deve essere il prologo per un più ampio e ambizioso percorso di pace in Medio Oriente. L’obiettivo è la creazione di due Stati che si riconoscano reciprocamente e convivano pacificamente. E’ la via diplomatica che la presidente Giorgia Meloni e il governo italiano sostengono con determinazione, in una prospettiva di stabilità e sicurezza per l’intera regione", conclude.