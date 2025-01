Mo: proteste antigovernative e per il rilascio degli ostaggi in tutto Israele

Mo: proteste antigovernative e per il rilascio degli ostaggi in tutto Israele

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) - Proteste antigovernative e per il rilascio degli ostaggi si terranno stasera in tutto Israele. La manifestazione principale avrà luogo di fronte al quartier generale dell'Idf a Tel Aviv alle 20, insieme a un raduno a Hostage Square, sempre a Tel Aviv, orga...

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) – Proteste antigovernative e per il rilascio degli ostaggi si terranno stasera in tutto Israele. La manifestazione principale avrà luogo di fronte al quartier generale dell'Idf a Tel Aviv alle 20, insieme a un raduno a Hostage Square, sempre a Tel Aviv, organizzato dall'Hostages and Missing Families Forum. Le manifestazioni sono state indette dopo il recupero e la restituzione dei corpi degli ostaggi Youssef e Hamza Alziadana da Gaza. I due sono stati fatti prigionieri il 7 ottobre 2023, mentre lavoravano in una fattoria di latticini nel Kibbutz Holit, vicino al confine con Gaza e in seguito uccisi in prigionia.

Stamattina Itzik Horn, il padre degli ostaggi Yair ed Eitan Horn, ha detto al raduno Hostages and Missing Families presso il quartier generale dell'Idf a Tel Aviv che "ci stanno vendendo storie e racconti secondo cui la pressione militare porterà a un accordo: non c'è mai stata una bugia più grande". Ha aggiunto che "gli ostaggi rapiti vivi sono stati uccisi dalle bombe dell'Idf o assassinati per mano di terroristi perché l'Idf ha colpito nelle vicinanze. La pressione militare non porterà a un accordo, sta uccidendo ostaggi e ostacolando un accordo". Ha invitato i decisori a "porre fine alla guerra con un accordo completo, restituire i miei figli Yair ed Eitan Horn e tutti gli altri ora".

Shira Elbag, madre dell'ostaggio Liri Elbag, dovrebbe intervenire al raduno del Forum degli ostaggi e delle famiglie scomparse; parlerà pubblicamente per la prima volta da quando Hamas ha diffuso un video della prigionia di Liri, confermando che è viva. Si prevede che interverranno anche Nira Sarusi, la madre dell'ostaggio Almog Sarusi; Yael Adar, il cui corpo del figlio Tamir è trattenuto a Gaza, Nissan Kalderon, fratello dell'ostaggio Ofer Kalderon, nonché l'ambasciatore uscente degli Stati Uniti in Israele Jack Lew e gli ambasciatori di Germania e Regno Unito.