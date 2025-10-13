Mo: Rampelli, 'liberazione ostaggi primo passo verso vera pace'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Con il ritorno degli ostaggi a casa, Gaza e Israele potranno conoscere il significato della parola pace. È una giornata storica che potrà sancire una pace duratura e stabile. Il governo italiano ha fatto la sua parte, come testimonia la presenza della ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Con il ritorno degli ostaggi a casa, Gaza e Israele potranno conoscere il significato della parola pace. È una giornata storica che potrà sancire una pace duratura e stabile. Il governo italiano ha fatto la sua parte, come testimonia la presenza della stessa Giorgia Meloni a Sharm El Sheik, interlocutore ormai primario negli affari del nord Africa e del Medio Oriente grazie anche agli sviluppi del Piano Mattei.

Ma è fuor di dubbio il ruolo imprescindibile del presidente Trump che, insieme a Egitto, Qatar e Turchia, nel costante dialogo con Israele e l’Autorità nazionale palestinese, ha compiuto un vero miracolo di diplomazia". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

"Siamo felici per il ritorno degli ostaggi superstiti e per la cessazione delle barbarie cui erano sottoposti. ‘Il prigioniero che è stato liberato’, recita la tradizione ebraica del Talmud, ‘è come un neonato, ha nuova vita’. Sia dunque il tempo della rinascita per il Medio Oriente, si costruisca la vita, si creino le prospettive per un nuovo inizio per tutti i suoi popoli, si creino le condizioni per l’istituzione dello Stato di Palestina", conclude.