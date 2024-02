Mo: razzo Hezbollah nel nord Israele, 2 feriti gravi

Beirut, 13 feb. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste gravemente ferite dal lancio di un razzo, rivendicato da Hezbollah, che ha colpito la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona.L'attacco, che è avvenuto come rappresaglia per un attacco mortale israeliano su un sito di...

Beirut, 13 feb. (Adnkronos) – Due persone sono rimaste gravemente ferite dal lancio di un razzo, rivendicato da Hezbollah, che ha colpito la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona.

L'attacco, che è avvenuto come rappresaglia per un attacco mortale israeliano su un sito di Hezbollah, è stato uno dei numerosi incidenti in cui sono stati lanciati proiettili nel nord di Israele stamattina ed è avvenuto poche ore dopo che la Francia aveva annunciato una proposta volta a calmare le tensioni lungo la frontiera.

Il servizio di ambulanze di Magen David Adom ha riferito che un ragazzo di 15 anni e una donna di 47 anni sono in gravi condizioni dopo essere stati feriti dal razzo, che è caduto in una strada della città in gran parte evacuata.