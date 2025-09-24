Mo: re Felipe, 'massima gravità violazioni diritto internazionale in Palestina'

Washington, 24 lug. (Adnkronos) - La Spagna vede “la massima gravità” delle violazioni del diritto internazionale in “Palestina, nella Striscia di Gaza”. Lo ha dichiarato re Felipe VI all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La Spagna è una nazion...

Washington, 24 lug. (Adnkronos) – La Spagna vede “la massima gravità” delle violazioni del diritto internazionale in “Palestina, nella Striscia di Gaza”. Lo ha dichiarato re Felipe VI all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La Spagna è una nazione profondamente orgogliosa delle sue radici sefardite", ha affermato il re, riferendosi alla sua popolazione ebraica, molti dei quali furono massacrati durante l'Inquisizione alla fine del XV secolo, per poi essere espulsi nel 1492.

Gli ebrei iniziarono a tornare nel paese intorno al XIX secolo.

"Quando parliamo al popolo di Israele, parliamo a un popolo di fratelli e sorelle, un popolo che, quando torna in Spagna, a Cordova, Toledo, Siviglia, Barcellona e in tanti altri luoghi, torna a casa. Questo era lo spirito alla base della legge del 2015, approvata con ampio consenso, che concede la nazionalità spagnola ai discendenti degli ebrei sefarditi, originari della Spagna", ha aggiunto Felipe. "È per questo motivo, ed è così difficile per noi comprenderlo, che siamo così addolorati per le azioni del governo israeliano a Gaza. Pertanto gridiamo, imploriamo, esigiamo: fermate questo massacro ora. Basta con le morti in nome di un popolo così saggio e antico, che ha sofferto così tanto nel corso della storia".

"Siamo chiari – ha concluso – condanniamo inequivocabilmente l'atroce terrorismo di Hamas, in particolare il brutale massacro del 7 ottobre 2023 contro la popolazione israeliana. E riconosciamo il diritto di Israele all'autodifesa, ma con altrettanta forza chiediamo al governo israeliano di rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario in tutta Gaza e in Cisgiordania".