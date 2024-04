Mo: Renzi, 'bene g7 ma il problema è terrorismo islamico'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "E' una riunione doverosa, ha fatto bene Biden a chiederla in accordo con la presidente di turno Meloni ma è ordinaria amministrazione, bene così. Ma il vero tema non è il G7 oggi, il vero problema è il pericolo del terrorismo islamico, che è la più grande minaccia oggi per il mondo". Così Matteo Renzi a Sky Tg24. "Occorre una discussione un po' più profonda e questa non è una partita che non riguarda solo Israele. In Italia questo dibattito non lo fa nessuno".