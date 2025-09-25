Mo: Ricci, 'riconosceremo Palestina nel primo consiglio regionale Marche'**

Roma, 25 set.-(Adnkronos) – "Nel primo Consiglio regionale, noi riconosceremo lo Stato palestinese perché io voglio una regione con i piedi ben piantati a terra, ma con la testa nel mondo. Noi non possiamo girarci dall'altra parte rispetto ai crimini di Netanyahu commessi ogni giorno nei confronti di civili, bambini, donne, giornalisti anche nel momento di massimo bisogno.

E per questo riconosceremo lo Stato palestinese e faremo anche un gemellaggio regionale con Rafah, perché tanti marchigiani vogliono aiutare quelle popolazioni martoriate con aiuti veri, esattamente come stanno facendo quelle persone straordinarie a bordo della Flottilla, che si stanno sostituendo a ciò che dovrebbero fare gli Stati europei". Così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, durante il confronto tv, in onda su SkyTg24, con Francesco Acquaroli.