Mo: Ricciardi (M5S), 'non c'è 'due popoli 2 Stati' se non riconoscete Stato Palestina'

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – "Nella riformulazione avete voluto aggiungere la parola 'sostenibile' alla nostra richiesta di cessate il fuoco. Ma che significa? Cessate il fuoco sostenibile? La fate qua la transizione?" poi "ci fate togliere le parole 'con urgenza' perché per voi 28mila morti non sono urgenti", "date parere contrario all'impegno sulle armi mentre dovreste interrompere le licenze in corso perché non è accettabile che si mandino armi ad uccidere persone in terra palestinese" e "non date parere favorevole alle sanzioni sui coloni, cosa che fanno anche Usa e Inghilterra, ma noi siamo più servi dei servi". Almeno però "riconoscete lo Stato di Palestina perché altrimenti 'due popoli due Stati' con chi lo fate?". Così Riccardo Ricciardi (M5S) intervenendo in Aula alla Camera.