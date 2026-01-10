Mo: Romeo, 'contro Sorrentino ennesima violenza da pseudo democratici'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Massima solidarietà e vicinanza da tutta la Lega lombarda alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, oggi vittima di insulti, offese e minacce mentre svolgeva il suo lavoro e seguiva il corteo milanese dei pro-Pal che chiedono la liberazio...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Massima solidarietà e vicinanza da tutta la Lega lombarda alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, oggi vittima di insulti, offese e minacce mentre svolgeva il suo lavoro e seguiva il corteo milanese dei pro-Pal che chiedono la liberazione dell’imam Hannoun, arrestato in quanto presunto finanziatore illegale di Hamas.

Assistiamo all’ennesimo episodio di maleducazione e violenza verbale, dopo i continui e costanti insulti a Liliana Segre in analoghi precedenti cortei pro-Pal dei mesi scorsi, da parte di questi pseudo democratici e pseudo pacifisti così cristallini e trasparenti da temere la presenza, per loro sgradita e pericolosa, di una giornalista a margine di un loro corteo. E vorremmo tanto saperne il perché…"Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.