Mo: Ruotolo (Pd), 'riconoscere Stato Palestina dovere morale, politico e umanitario'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Dopo la Francia, dopo la Gran Bretagna, adesso anche il Canada si muove verso il riconoscimento dello Stato di Palestina. Due popoli, due Stati: un principio di giustizia, di diritto internazionale, di pace possibile. E l’Italia? Il governo Meloni continua a ripetere che 'non è il momento'. Ma cosa aspetta, Giorgia Meloni? Che si concluda la pulizia etnica? Che muoiano tutti i civili palestinesi di Gaza, uno ad uno, sotto le bombe, per fame, per sete, per abbandono?" Lo afferma Sandro Rutolo, europarlamentare e componente della segreteria del Pd.

"Riconoscere lo Stato di Palestina -aggiunge- non è un gesto ideologico: è un dovere morale, politico, umanitario. È l'unico modo per aprire una via di uscita dalla spirale dell'orrore. L'Europa si muove. L'Italia, ancora una volta, resta ferma. E dalla parte sbagliata della storia".