La Valletta, 5 dic. (Adnkronos) – C'è la possibilità di raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi. Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar al suo omologo statunitense Antony Blinken.

Secondo il suo ufficio, Sa'ar ha sottolineato – parlando con Blinken in occasione della riunione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) – che Israele è seriamente intenzionato a raggiungere un accordo.