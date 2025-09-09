Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos) – Israele intende porre fine alla guerra a Gaza sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e secondo i principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza israeliano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar durante un incontro con il primo ministro croato Andrej Plenković.
**Mo: Sa'ar, 'Israele vuole porre fine alla guerra sulla base della proposta di Trump'**
