Mo: Sanchez, 'embargo su armi finché processo pace non sarà consolidato'

Madrid, 14 ott. (Adnkronos) – "Manterremo l'embargo finché il processo non sarà consolidato e non si muoverà definitivamente verso la pace". Lo ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in un'intervista alla radio Cadena Ser, dopo aver partecipato, ieri in Egitto, alla cerimonia della firma ufficiale dell'accordo per porre fine al conflitto a Gaza.

Il premier ha ribadito che l'embargo spagnolo sulle spedizioni di armi da e per Israele rimane in vigore, aggiungendo che Madrid potrebbe partecipare ai futuri sforzi per garantire la pace e aiutare la ricostruzione a Gaza.