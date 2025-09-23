Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso. Non potete ignorare un sentimento che attraversa tutto il Paese che chiede che l'Italia non sia complice dei crimini di Netanayhu a Gaza e in Cisgiordania". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.
**Mo: Schlein a Meloni, 'smettetela di criminalizzare ogni forma di dissenso'**
