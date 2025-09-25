Mo: Schlein, 'basta criminalizzare piazze e dissenso, Meloni venga in aula'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Sono settimane poi che chiediamo alla Presidente Meloni di venire in Parlamento e di confrontarsi qui, ma lei si nega, accampa scuse, preferisce fare la vittima in televisione. Passa le giornate a chiedere all'opposizione di condannare la violenza e non l'...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Sono settimane poi che chiediamo alla Presidente Meloni di venire in Parlamento e di confrontarsi qui, ma lei si nega, accampa scuse, preferisce fare la vittima in televisione. Passa le giornate a chiedere all'opposizione di condannare la violenza e non l'abbiamo mai sentita condannare in modo inequivocabile la violenza messa in atto da Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania".

Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazione del ministro Guido Crosetto.

"Non è accettabile che il governo provi a coprire, strumentalizzando, quel sentimento del Paese che ha attraversato centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza, negli scioperi, che sono venuti nella piazza del 7 giugno. Basta con la criminalizzazione delle piazze e basta con la criminalizzazione del dissenso".