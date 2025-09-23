Mo: Schlein, 'cosa farà Meloni? Nessuno ha il diritto di sapere, non è democratico'

Mo: Schlein, 'cosa farà Meloni? Nessuno ha il diritto di sapere, ...

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di venire in Parlamento a chiarire quale sarà la posizione del governo a New York e a Bruxelles", è "una cosa non democratica né accettabile che dobbiamo apprendere dai giornali che la Meloni prende la linea della Germani". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

"Non è accettabile che domani Meloni interviene all'Assemblea dell'Onu e non abbia ancora detto l'Italia che posizione terrà sul riconoscimento della Palestina", ha aggiunto la segretaria del Pd sottolineando: "Nessuno in Italia ha il diritto di sapere, nemmeno il Parlamento".