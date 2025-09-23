Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza ma mentre noi condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanayhu a Gaza e in Cisgiordania". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.
**Mo: Schlein, 'Pd sempre condannato violenza, Meloni lo faccia su crimini Netanyahu'**
