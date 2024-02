Mo: Schlein, 'su missione Mar Rosso regole ingaggio devono essere chiare'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo enormemente preoccupati dall'allargamento del conflitto in Medio Oriente. Per questo abbiamo depositato una mozione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato" che "speriamo venga subito approvata". "Per quello che accade n...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Noi siamo enormemente preoccupati dall'allargamento del conflitto in Medio Oriente. Per questo abbiamo depositato una mozione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato" che "speriamo venga subito approvata". "Per quello che accade nel Mar Rosso, è essenziale muoversi in ambito europeo, in stretto coordinamento europeo, chiarendo quali sono le regole d'ingaggio che devono essere quelle di difesa della libertà di navigazione marittima. Ma la preoccupazione c'è" di un allargamento del conflitto "per cui vogliamo che Ue assuma una iniziativa politica forte" per chiedere "un cessate fuoco umanitario immediato" e anche " per procedere al riconoscimento europeo dello Stato di Palestina". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a L'aria che tira' su La7.