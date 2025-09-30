Mo: scontri corteo Milano, da giudice ok a scuola per i due minori ai domiciliari

Milano, 30 set. (Adnkronos) - La giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano Antonella De Simone, letta l'istanza dei difensori Mirko Mazzali e Guido Guella, ha autorizzato i due minori ai domiciliari con l'accusa di resistenza aggravata per la manifestazione...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – La giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano Antonella De Simone, letta l'istanza dei difensori Mirko Mazzali e Guido Guella, ha autorizzato i due minori ai domiciliari con l'accusa di resistenza aggravata per la manifestazione proPal del 22 settembre scorso, a frequentare il liceo. I due studenti, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, potranno "recarsi a scuola nei giorni e secondo gli orari indicati" dalla difesa.

Un tragitto che dovrà seguire "il percorso più breve, senza soste intermedie". L'udienza per la discussione davanti al Riesame (dei minori) per annullare la misura degli arresti domiciliari è fissata invece per l'8 ottobre prossimo.