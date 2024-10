Mo: Scotto, 'associazione 'Compagno il mondo' aderisce a mobilitazione Rete pace e disarmo'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "L’associazione 'Compagno è il Mondo' aderisce con convinzione alla mobilitazione straordinaria promossa dalla Rete pace e disarmo per il 26 ottobre prossimo. Serve un protagonismo nuovo della società civile e delle organizzazioni politiche e sociali per mettere fine a questo lungo ciclo di guerre in Ucraina e in Medio Oriente e ridare una chance alla diplomazia. L’Italia non sta svolgendo alcuna funzione sui fronti di guerra, a partire dalla vergognosa astensione in sede Onu sul riconoscimento dello stato di Palestina. Chiediamo il cessate il fuoco a Gaza e in Libano, l’embargo delle armi ad Israele, l’ingresso degli aiuti umanitari, il rilascio degli ostaggi detenuti nelle mani di Hamas. Oggi è il tempo della pace e della fine dei massacri". Così il presidente di 'Compagno è il mondo', Arturo Scotto del Pd.