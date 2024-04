Mo: si riunisce stasera gabinetto di guerra israeliano

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) - Il gabinetto di guerra israeliano si riunirà stasera alle 19,30 ora locale. Lo riferisce il Times of Israel. La riunione avviene mentre Hamas esamina l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, e all'indomani dell...

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) – Il gabinetto di guerra israeliano si riunirà stasera alle 19,30 ora locale. Lo riferisce il Times of Israel. La riunione avviene mentre Hamas esamina l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, e all'indomani dell'attacco israeliano che ha ucciso sette figli e nipoti di Ismail Haniyeh. Il leader di Hamas ha dichiarato che gli omicidi non indurranno Hamas a modificare la sua posizione nei negoziati per il cessate il fuoco.