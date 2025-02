Mo: Sinistra per Israele aderisce a sit in per i piccoli Bibas

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati aderisce al sit in promosso dalla Comunità Ebraica di Roma domenica 23 febbraio alle 18.00 in Piazza di Pietra per ricordare Shiri, Kfir, Ariel Bibas e Oded Lifshitz il cui assassinio e la macabra esposizione delle bare sono la rappresentazione dell'abisso umano e politico di Hamas. Ribadiremo ancora una volta l'urgenza della liberazione di tutti gli ostaggi ancora detenuti e la rapida implementazione a Gaza di un'amministrazione sicura in grado di mettere fine al controllo violento di Hamas sulla Striscia". Si legge in una nota.