Mo: soldato israeliano accoltellato in Cisgiordania

Ramallah, 5 mar. (Adnkronos) - Un soldato israeliano è stato accoltellato domenica pomeriggio vicino allo svincolo di Yitzhar, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che è in corso un'indagine per stabilire i dettagli dell'attacco....