Mo: Tajani, '7 ottobre coda dell'Olocausto, era presente cultura del genocidio'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "In Israele esiste sempre la paura che missili possano arrivare da Gaza. Paura e disperazione come fra i civili palestinesi. In Israele si sono viste scene dell'orrore a cui nemmeno le SS erano arrivate". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervendo a In mezz'ora su Raitre.

"L'Olocausto ha segnato nel modo peggiore la storia più recente dell'Europa – ha aggiunto – ma il 7 ottobre c'è stata la coda di dell'Olocausto, per di persone e per la violenza anche contro i cadaveri e i neonati: anche lì c'è stata la cultura del genocidio".