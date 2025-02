Mo: Trump, 'nel mio piano, palestinesi non avrebbero diritto di tornare a Gaza'

Washington, 10 feb. (Adnkronos/Afp) - Secondo il piano di Trump che prevede l'acquisizione del territorio da parte degli Stati Uniti, i palestinesi non avrebbero alcun diritto di tornare a Gaza. Lo ha detto a Fox News il presidente americano, spiegando che "no, non lo farebbero, perch&eacu...

Washington, 10 feb. (Adnkronos/Afp) – Secondo il piano di Trump che prevede l'acquisizione del territorio da parte degli Stati Uniti, i palestinesi non avrebbero alcun diritto di tornare a Gaza. Lo ha detto a Fox News il presidente americano, spiegando che "no, non lo farebbero, perché avranno alloggi molto migliori. In altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro".