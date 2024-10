Mo: Unifil, 'Hezbollah non ha pagato nostro staff per utilizzare nostre sedi'

Mo: Unifil, 'Hezbollah non ha pagato nostro staff per utilizzare nostre ...

Mo: Unifil, 'Hezbollah non ha pagato nostro staff per utilizzare nostre ...

Beirut, 21 ott. (Adnkronos) - L'Unifil ha dichiarato al Jerusalem Post che le notizie secondo cui i terroristi di Hezbollah pagherebbero i propri dipendenti per utilizzare le loro sedi in Libano sono false. In precedenza il quotidiano israeliano Israel Hayom aveva riferito che i militanti di He...