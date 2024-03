Mo: Usa, Gb e Francia, 'riunione Consiglio Sicurezza Onu su crimini sessuali Hamas'

Gaza, 8 mar. (Adnkronos) – Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno chiesto la convocazione di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sui crimini sessuali di Hamas durante il massacro del 7 ottobre. La riunione, secondo il ministero degli Esteri israeliano, potrebbe tenersi già lunedì prossimo.

Lunedì scorso Pramila Patten, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, aveva pubblicato un rapporto secondo cui "ci sono ragionevoli motivi per ritenere che la violenza sessuale legata al conflitto sia avvenuta in più luoghi durante gli attacchi del 7 ottobre, compresi stupri di gruppo presso il sito del festival musicale Nova, sulla road 232 e nel Kibbutz Re'im".

Israele ha spinto per un’azione delle Nazioni Unite sulla base di quel rapporto. Il ministro degli Esteri Israel Katz, secondo cui – scrive il Jerusalem Post – il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres non è stato abbastanza esplicito sulle atrocità di Hamas, si è rivolto ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo di convocare la riunione, il cui obiettivo è che il Consiglio emetta una "condanna esplicita di Hamas per i suoi crimini sessuali" nonché "un appello inequivocabile per il rilascio immediato di tutti gli ostaggi a Gaza". Una decisione che rappresenterebbe "una grande vittoria per la giustizia e la moralità e un passo importante verso il ritorno a casa dei rapiti".

Katz ha accusato il “Segretario generale delle Nazioni Unite di continuare a chiudere gli occhi e a tapparsi le orecchie come se nulla fosse accaduto. Proprio nella Giornata internazionale della donna, il suo continuo silenzio è una vergogna e getta sulla sua testa una macchia che non potrà essere cancellata”.