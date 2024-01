Mo: Usa, 'ruolo insostituibile del Qatar nella mediazione per rilascio ostaggi'

Mo: Usa, 'ruolo insostituibile del Qatar nella mediazione per rilascio o...

Washington, 26 gen. (Adnkronos) – Il Qatar è stato un “partner regionale fondamentale e insostituibile” per gli Stati Uniti da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre. Lo ha affermato il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel dopo le affermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che avrebbe etichettato come “problematici” gli sforzi di mediazione del Qatar per garantire il rilascio dei prigionieri da Gaza.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha detto che Doha è rimasta "sconvolta" dalle presunte osservazioni, che sono state ascoltate in una registrazione trapelata e che sono state attribuite a Netanyahu.