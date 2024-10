Mo: vice capo del politburo di Hamas è arrivato a Mosca

Mosca, 23 ott. (Adnkronos) - Il vice capo del politburo di Hamas, Musa Abu Marzuk, è arrivato a Mosca in visita. Lo ha riferito una fonte diplomatica alla Ria Novosti, aggiungendo che Marzuk ha in agenda diversi incontri. Ieri, il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abba...

Mosca, 23 ott. (Adnkronos) – Il vice capo del politburo di Hamas, Musa Abu Marzuk, è arrivato a Mosca in visita. Lo ha riferito una fonte diplomatica alla Ria Novosti, aggiungendo che Marzuk ha in agenda diversi incontri. Ieri, il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, era arrivato a Kazan per il vertice dei Brics.