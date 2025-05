La mobilità del personale docente rappresenta un momento cruciale nella carriera degli insegnanti, permettendo di richiedere trasferimenti o passaggi di ruolo e cattedra in funzione delle esigenze personali e organizzative. Per l’anno scolastico 2025/26, sono stati pubblicati i risultati delle procedure di mobilità relative a trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo. Di seguito, una panoramica delle principali informazioni utili per orientarsi tra le opportunità e le normative vigenti.

Mobilità docenti 2025-26: cosa sapere su rinuncia e presa di servizio dopo il trasferimento

I docenti che hanno ottenuto il trasferimento su una delle sedi richieste non possono rinunciare all’assegnazione, salvo che si verifichino determinate condizioni eccezionali, quali: motivi gravi sopraggiunti e adeguatamente documentati, la disponibilità del proprio posto di origine e la certezza che la rinuncia non comprometta le operazioni di gestione dell’organico di fatto.

Chi ha ottenuto il trasferimento è tenuto ad assumere servizio presso la nuova sede dall’inizio dell’anno scolastico. I dirigenti scolastici, a loro volta, devono comunicare tempestivamente l’avvenuta presa di servizio sia all’Ufficio Scolastico Territoriale competente, sia alla ragioneria territoriale dello Stato di riferimento.

Mobilità docenti 2025-26: trasferimenti ufficiali e posti disponibili

In base all’art. 6 dell’O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025, sono stati pubblicati oggi, 23 maggio 2025, i risultati relativi alle richieste di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2025/26, come previsto dall’ordinanza ministeriale. L’elenco completo dei trasferimenti e dei passaggi è disponibile sull’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione e riporta, accanto a ogni nominativo, la scuola assegnata, la tipologia di posto richiesto, il punteggio totale e le eventuali precedenze.

I docenti che hanno ottenuto l’assegnazione sono stati informati tramite comunicazione ufficiale presso l’Ufficio territoriale di riferimento e via email all’indirizzo indicato nel portale Istanze online. Chi invece non ha avuto esito positivo riceverà un avviso via posta elettronica all’indirizzo registrato e potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo alla sezione dedicata di Istanze online.